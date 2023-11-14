أكادير : حملات إنتقائية لتحرير الملك العمومي

2023-11-14 / 22:05
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

دشنت السلطات المحلية بأكادير، حملة إنتقائية لتحرير الملك العمومي من ” الفراشة” على مستوى شوارع السوق النموذجي بحي سيدي يوسف.

ولم تكن هذه الحملة الوحيدة التي باشرتها السلطات بنفس المكان، بل سبقتها حملات أخرى ، وكل حين تتغافل السلطات يرجع الوضع على ما هو عليه، بسبب عدم وجود حلول لفائدة الباعة الجائلين ، الذي تكاثر عددهم في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت أكادير ، مدينة العربات والدواب .

غير بعيد عن حي سيدي يوسف، تنتشر العشرات من العربات المجرورة و ” الفراشة ” بعدد من الاحياء، حيث تمت إستباحة الملك العمومي حتى من بعض محلات الاكلات الخفيفة خصوصا بحي السلام كما هو مبين ب ” الصورة”، هناك كذلك حي الفرح وبورݣان والحي المحمدي، لازال الوضع مقلق بهذه الاحياء، حيث لا يكاد يتحرك المرء على ساقيه، دون الحديث عن السيارات والازدحام، بسبب محتلي الملك العمومي.

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