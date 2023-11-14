بسبب دعمه لإسرائيل.. سفراء فرنسيون في العالم العربي ينتقدون ماكرون

هبة بريس - وكالات

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية الحديث، وقَّع سفراء فرنسيون “وثيقة معارضة” لسياسة وموقف الرئيس إيمانويل ماكرون في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية واسعة الانتشار عن مصادر دبلوماسية أن عددًا من سفراء فرنسا في العالم العربي وقّعوا وثيقة انتقدوا فيها سياسة ماكرون من الحرب الدائرة رحاها حاليًّا في الشرق الأوسط، وأن السفراء الغاضبين قالوا “إن موقفنا الداعم لإسرائيل لم يكن مفهومًا في الشرق الأوسط منذ البداية”.

وقال دبلوماسي فرنسي للصحيفة إن عدد السفراء الغاضبين يقارب العشرة، حرروا رسالة جماعية أرسلوها للخارجية والإليزيه، أعربوا فيها عن حيرتهم وأسفهم من موقف ماكرون من الحرب، وهو موقف أفقد فرنسا “مصداقيتها وتأثيرها” في العالم العربي.

وعارض الموقعون ما سمّوه “انحراف” الموقف المؤيد للدولة العبرية، مؤكدين أن ما قام به الرئيس أحدث قطيعة مع موقف فرنسا السابق من الصراع في الشرق الأوسط، وهو موقف “تقليدي متوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، يحدث ذلك للمرة الأولى في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث في دول العالم العربي.

وتحدثت “لوفيغارو” لثلاثة دبلوماسيين فرنسيين سابقين اشتغلوا في بلدان بالشرق الأوسط والمنطقة المغاربية، وهم دنيس بوشارد وشارل هنري داغاكون وإيف أوبان ميسوزييغ. أجمعوا على أن خطوة السفراء الساخطة على ماكرون جماعية وغير مسبوقة في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي آخر، لا يزال يعمل حاليًّا بالخارجية الفرنسية، قريب من السفراء الساخطين، قوله: لقد تحملوا مسؤولياتهم وهم متضامنون، وهي مرحلة أولى”. وهو يقصد أن السفراء الغاضبين قد يصعّدون احتجاجهم ويمضون قدمًا في رفضهم لسياسة ماكرون في التعاطي مع حرب غزة.

ورفضت الخارجية الفرنسية التعليق على الوثيقة الدبلوماسية محل الجدل؛ لأنها سرّية وفق ما نقلته عنها “لوفيغارو”.

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