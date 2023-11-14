ايمانويل ماكرون

بسبب دعمه لإسرائيل.. سفراء فرنسيون في العالم العربي ينتقدون ماكرون

2023-11-14 / 10:05
0
هبة بريس - وكالات

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية الحديث، وقَّع سفراء فرنسيون “وثيقة معارضة” لسياسة وموقف الرئيس إيمانويل ماكرون في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية واسعة الانتشار عن مصادر دبلوماسية أن عددًا من سفراء فرنسا في العالم العربي وقّعوا وثيقة انتقدوا فيها سياسة ماكرون من الحرب الدائرة رحاها حاليًّا في الشرق الأوسط، وأن السفراء الغاضبين قالوا “إن موقفنا الداعم لإسرائيل لم يكن مفهومًا في الشرق الأوسط منذ البداية”.

وقال دبلوماسي فرنسي للصحيفة إن عدد السفراء الغاضبين يقارب العشرة، حرروا رسالة جماعية أرسلوها للخارجية والإليزيه، أعربوا فيها عن حيرتهم وأسفهم من موقف ماكرون من الحرب، وهو موقف أفقد فرنسا “مصداقيتها وتأثيرها” في العالم العربي.

وعارض الموقعون ما سمّوه “انحراف” الموقف المؤيد للدولة العبرية، مؤكدين أن ما قام به الرئيس أحدث قطيعة مع موقف فرنسا السابق من الصراع في الشرق الأوسط، وهو موقف “تقليدي متوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، يحدث ذلك للمرة الأولى في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث في دول العالم العربي.

وتحدثت “لوفيغارو” لثلاثة دبلوماسيين فرنسيين سابقين اشتغلوا في بلدان بالشرق الأوسط والمنطقة المغاربية، وهم دنيس بوشارد وشارل هنري داغاكون وإيف أوبان ميسوزييغ. أجمعوا على أن خطوة السفراء الساخطة على ماكرون جماعية وغير مسبوقة في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي آخر، لا يزال يعمل حاليًّا بالخارجية الفرنسية، قريب من السفراء الساخطين، قوله: لقد تحملوا مسؤولياتهم وهم متضامنون، وهي مرحلة أولى”. وهو يقصد أن السفراء الغاضبين قد يصعّدون احتجاجهم ويمضون قدمًا في رفضهم لسياسة ماكرون في التعاطي مع حرب غزة.

ورفضت الخارجية الفرنسية التعليق على الوثيقة الدبلوماسية محل الجدل؛ لأنها سرّية وفق ما نقلته عنها “لوفيغارو”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نتنياهو: إن لم نهزم “حماس” فإن أوروبا وأمريكا ستكونان التاليتين

نتنياهو: إن لم نهزم “حماس” فإن أوروبا وأمريكا ستكونان…

2023-11-14 / 11:04
Photo of تفحم 5 أشخاص إثر حادث سير مأساوي في الجزائر

تفحم 5 أشخاص إثر حادث سير مأساوي في الجزائر

2023-11-13 / 23:16
Photo of أبو عبيدة : إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى-

أبو عبيدة : إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى-

2023-11-13 / 22:34
Photo of بشقتها في نيويورك.. وفاة شقيقة ترامب الكبرى

بشقتها في نيويورك.. وفاة شقيقة ترامب الكبرى

2023-11-13 / 20:32
Photo of المملكة المتحدة.. حريق في لندن يودي بحياة خمسة أشخاص

المملكة المتحدة.. حريق في لندن يودي بحياة خمسة أشخاص

2023-11-13 / 20:05
Photo of قناة أمريكية: إطلاق نار بالقرب من منزل حفيدة بايدن

قناة أمريكية: إطلاق نار بالقرب من منزل حفيدة بايدن

2023-11-13 / 18:55
Photo of الجامعة العربية: الأوضاع القاسية في غزة تكرس مشاعر الكراهية والظلم التاريخي

الجامعة العربية: الأوضاع القاسية في غزة تكرس مشاعر الكراهية…

2023-11-13 / 17:54
Photo of إسرائيل تقصف مبنى الأونروا في غزة

إسرائيل تقصف مبنى الأونروا في غزة

2023-11-13 / 13:42
Photo of وزارة الصحة الفلسطينية: كافة مستشفيات غزة خارج الخدمة

وزارة الصحة الفلسطينية: كافة مستشفيات غزة خارج الخدمة

2023-11-13 / 12:08
Photo of بسبب “مظاهرات دعم فلسطين”.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

بسبب “مظاهرات دعم فلسطين”.. إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

2023-11-13 / 11:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق