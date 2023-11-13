أخنوش …تحولات سيعرفها المجتمع المغربي بفضل ” الدعم الاجتماعي “

هبة بريس _ الرباط

أكدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال لقاء الأغلبية الحكومية، المنظم مساء اليوم الاثنين بالرباط، على النتائج الملموسة لحكومته في تنزيل السياسات العمومية خلال السنتين الأولييْن من ولايتها.

وبشر رئيس الحكومة والأغلبية، في كلمته بما وصفه بالتحولات التي سيعرفها المجتمع المغربي بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ناسبا الفضل فيه للملك محمد السادس، وموضحا أنه يستهدف الأسر المغربية، حيث ربط بين التعليم والأسرة والصحة والأسرة والدعم الاجتماعي والأسرة.

وذكر أخنوش، بأن الحكومة ستشرع في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية هذه السنة، مشددا على أن جلالة الملك محمد السادس، هو مهندسه.

وأوضح أن الاستفادة من هذا الدعم، ستكون للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، من لهم أبناء، وحتى الأسر التي ليس لديها أبناء، وتوجد في وضعية فقر أو هشاشة ستستفيد كذلك من هذا الدعم الاجتماعي المباشر، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد (وحصولها على العتبة)، علما أن الأطفال ممن يوجدون في وضعية إعاقة سيحصلون على دعم أكبر.

وأكد أن أقل دعم موجه للأسر سيكون هو 500 درهم، ويمكن أن يتجاوز 1.000 درهم شهريا في بعض الحالات.

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