أخنوش …تحولات سيعرفها المجتمع المغربي بفضل ” الدعم الاجتماعي “

2023-11-13 / 23:04
0
هبة بريس _ الرباط

أكدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال لقاء الأغلبية الحكومية، المنظم مساء اليوم الاثنين بالرباط، على النتائج الملموسة لحكومته في تنزيل السياسات العمومية خلال السنتين الأولييْن من ولايتها.

وبشر رئيس الحكومة والأغلبية، في كلمته بما وصفه بالتحولات التي سيعرفها المجتمع المغربي بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ناسبا الفضل فيه للملك محمد السادس، وموضحا أنه يستهدف الأسر المغربية، حيث ربط بين التعليم والأسرة والصحة والأسرة والدعم الاجتماعي والأسرة.

وذكر أخنوش، بأن الحكومة ستشرع في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية هذه السنة، مشددا على أن جلالة الملك محمد السادس، هو مهندسه.

وأوضح أن الاستفادة من هذا الدعم، ستكون للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، من لهم أبناء، وحتى الأسر التي ليس لديها أبناء، وتوجد في وضعية فقر أو هشاشة ستستفيد كذلك من هذا الدعم الاجتماعي المباشر، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد (وحصولها على العتبة)، علما أن الأطفال ممن يوجدون في وضعية إعاقة سيحصلون على دعم أكبر.

وأكد أن أقل دعم موجه للأسر سيكون هو 500 درهم، ويمكن أن يتجاوز 1.000 درهم شهريا في بعض الحالات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفير فرنسا…المغرب يمثل “فرصة لأوروبا وفرنسا”

سفير فرنسا…المغرب يمثل “فرصة لأوروبا وفرنسا”

2023-11-13 / 22:22
Photo of المغرب …استراتيجيات تعزيز السلم يجب أن تكون متسقة

المغرب …استراتيجيات تعزيز السلم يجب أن تكون متسقة

2023-11-13 / 22:03
Photo of بركة..هدفنا تعليم التلميذ وعدم المس بحقوق الأستاذ

بركة..هدفنا تعليم التلميذ وعدم المس بحقوق الأستاذ

2023-11-13 / 21:44
Photo of برلمانية لبنموسى : النظام الأساسي تسبب في غليان غير مسبوق

برلمانية لبنموسى : النظام الأساسي تسبب في غليان غير…

2023-11-13 / 19:07
Photo of بيراموف : المغرب وأذربيجان عازمان على تعزيز علاقاتهما الثنائية

بيراموف : المغرب وأذربيجان عازمان على تعزيز علاقاتهما الثنائية

2023-11-13 / 18:14
Photo of بوريطة: العلاقات بين المغرب وأذربيجان عرفت تطورا ملحوظا ومطردا

بوريطة: العلاقات بين المغرب وأذربيجان عرفت تطورا ملحوظا ومطردا

2023-11-13 / 16:17
Photo of أذربيجان تجدد دعمها “الدائم والثابت” لـ”مغربية الصحراء”

أذربيجان تجدد دعمها “الدائم والثابت” لـ”مغربية الصحراء”

2023-11-13 / 15:43
Photo of الاتحاد الاشتراكي ينبه إلى ارتفاع الكلفة المعيشية

الاتحاد الاشتراكي ينبه إلى ارتفاع الكلفة المعيشية

2023-11-13 / 09:22
Photo of بنعبد الله : “فشل اليسار في توحيد مكوناته فسح المجال لقوى سياسية بديلة”

بنعبد الله : “فشل اليسار في توحيد مكوناته فسح…

2023-11-11 / 20:27
Photo of قمة الرياض : نرفض بشكل مطلق النقل القسري وتهجير الشعب الفلسطيني

قمة الرياض : نرفض بشكل مطلق النقل القسري وتهجير…

2023-11-11 / 19:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق