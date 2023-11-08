بايتاس: الحكومة اختارت مقاربة ناجعة لتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر

2023-11-08 / 23:59
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هبة بريس _ الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة ستشرع مع نهاية سنة 2023 في صرف الدعم المباشر لفائدة الأسر والفئات الهشة، التي يتم تحديدها وفق آلية السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، في مداخلة خلال منتدى الاستثمار الإفريقي، المنظم بمراكش من 8 إلى 10 نونبر الجاري، أن الحكومة أقدمت على مقاربة ناجعة، تمثلت في تجميع مختلف البرامج الاجتماعية التي كانت محدودة الأثر..

وشدد على أن الحكومة حافظت على الدعم الموجه للأرامل خاصة حاضنات الأطفال في سن التمدرس، وفي حد أنى للعائلات التي لها أطفال معاقون، إضافة إلى تخصيص دعم للنساء الحوامل شريطة المواكبة الطبية للحفاظ على صحة الأم والجنين، وهو أمر مهم في السياسات العمومية..

ويهدف منتدى الاستثمار الإفريقي، المنعقد تحت الرعاية الملكية، إلى توفير آليات الاستثمار المناسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة. علاوة على تقديم حلول فعالة للمستثمرين الذين يسعون إلى توجيه رأس المال إلى القطاعات الحيوية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وصناع قرار في القطاعين العام والخاص، ومستثمرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.

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