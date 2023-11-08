“لندن والرباط” .. الأمن في الشرق الأوسط يمر عبر حل الدولتين

2023-11-08 / 18:52
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد لويمبلدون، اليوم الأربعاء 08 نونبر 2023 بالرباط، أن المملكة المتحدة والمغرب متفقان تماما على أن السلام والأمن في الشرق الأوسط يمر عبر حل الدولتين.

وقال اللورد طارق أحمد، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المملكة المتحدة والمغرب يعتبران أن الهدف النهائي يجب أن يكون حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيلية جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية في سلام وأمن.

وأضاف أن الرباط ولندن “ستعملان معا في هذا الاتجاه”، مع شركائهما الرئيسيين، لا سيما الولايات المتحدة وبلدان الخليج، معترفا بأن “الأمر يتعلق بفترة صعبة، ولكن يجب ألا نفقد الأمل أبدا”.

وفي السياق ذاته، تطرق الوزير البريطاني إلى “المأساة الإنسانية في غزة”، موضحا أن المغرب والمملكة المتحدة سيعملان معا من أجل إيجاد حل لهذا الوضع.

ومن جهة أخرى، أبرز اللورد طارق أحمد أن الروابط بين المملكة المتحدة والمغرب “أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى”، لافتا إلى أنها “لا تقوم فقط على الثقة المتبادلة”، وإنما أيضا على الوزن الذي تمثله المملكتان.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن البلدين يشتغلان على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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