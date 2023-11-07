مسيرة الأساتذة تعرقل حركة السير بشوارع الرباط

2023-11-07 / 14:21
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هبة بريس - الرباط

نظم الآلاف من رجال ونساء التعليم، اليوم الثلاثاء، مسيرة ضخمة بمدينة الرباط، رفضا للنظام الأساسي الجديد.

وفي هذا الصدد، عرفت معظم شوارع العاصمة منذ صباح يومه الثلاثاء، عرقلة كبرى في حركة السير ، بسبب منع المرور من أبرز شوارع العاصمة.

وعاينت هبة بريس، انزالا أمنيا كبيرا، انطلاقا من شارع محمد الخامس وإلى باب الرواح، تزامنا مع المسيرة المنطلقة من أمام البرلمان نحو وزارة التربية الوطنية.

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‫11 تعليقات

  1. يا كاتب هذا المقال . من يعتبر النضال ضد الكرامة عرقلة للسير فهو طزطوز وفرفور وخرخور بووووووق لأسيادك

    2
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  2. يمكن أن تعملوا الإضراب كشكل للاحتجاج بطريقة حضارية وأخلاقي و َمع احترام الغير لكن ليس لكم الحق في ان تعرقلوا حركة السير هناك أناس تذهب للبحث عن قوت يومها ولامعين لهم لاتكون اناس انانيين. نعم لاحترام الغير والحفاظ على الممتلكات العامة.

    1
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  3. صحافة المرقة بانت ليكم غير عرقلة السير فقط. عطيو للناس حقوقهم باش يقريو ولادنا راه ولادنا كيضيعو

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  4. عنوان تافه ومبتذل فعوض الاشارة الى الزخم الاحتجاجي الذي يجسده الاساتذة ومايشكلونه كآخر جدار صد امام لاشعبية القرارات الحكومية الراضخة لاملاءات صندوق النقد الدولي التففتم حول الموضوع وبطريقة تتوي خلفها بعض الامتعاض وكأن الاساتذة هنا قطاع طرق…ارتقوا قليلا في خطكم التحريري ولا تهدموا بمعاول التفاهة قداسة العمل الصحافي.وتحية حارة لكل الاساتذة الذي تكبدوا عناء السفر وضحوا بأموالهم وراحتهم من اجل الارتقاء بالمدرسة العمومية التي اراد الاوليغارشيون الاجهاز عليها

    1
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  5. عن أي كرامة تتحدث ؟؟ فميزانية الدولة تمشي للتعليم لديهم كثرة العطل كثرة الامتيازات و تسهيلات في كل شيء و لا تعليم يذكر مازالو يشتكون. الحكومة فاسدة وأول أوجه الفساد هو ميزانية التعليم متبوع بالصفقات العمومية المشبوهة. أما عرقلة السير نعم عرقلة للسير فالمواطن البسيط الذي يجد الطريق مقطوع لا علاقة له بتاك المزايدات الفارغة

    1
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  7. هناك عرقلة السير ليوم واحد، ولكن ماذا تقول للذين أهانوا كرامة الأستاذ ويريدون خوصصة التعليم وضرب حق من حقوق أطفالنا في تعليم مجاني ومتكافئ.بليك غير الأستاذ الحيط لقصير ، اتركوا “وزارة التربية”
    وحققوا فقط مع “الرياضة” وغادي تعرف فلوس شعب فين مشات.

    1
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  9. للمعلق عامر طرد الأساتذة المضربين كما تقول من يدرسهم انت. نتمنى أن يجدوا حلا لهم. راه الضحية من كل هذا هم ابنائنا الدين يدرسون في المدارس العمومية. أما الخواص اجروا امتحانات ليكن في علمك.

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  11. هد الاساتدة عيقو . مبغاوش ايخدمو .مبغاوش ايقرو. رآه معضم المعلمين الابتدائي .مكيعرفو لا لغة ولا تدريس.غير لي نجح فلباك بنقيل ايدوزه. بغاو الفلوس ونعاس. والمشاريع.في قطاع السكن

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