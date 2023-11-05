مسيرة الإيطاليين في ميلانو رفضا للعدوان الإسرائيلي على عزة

هبة بريس_ عبد اللطيف الباز

شارك الآلاف بمدينة ميلانو الإيطالية، صباح اليوم السبت، فى مظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وردد المشاركون فى المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بـ”إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية، والدعوة لوقف ق.تل المدنيين، وإنهاء المجازر المرتكبة بحقهم” على حد وصفهم.

هذا وقد رفع المشاركون في المسيرة التى نظمتها عدة منظمات شبابية، لافتات طالبوا من خلالها بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، كما نددوا بالإبادة الجماعية وقصف الأطفال والمدنيين فى فلسطين.

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