حرب الأنفاق…هل وقعت اسرائيل في مستنقع غزة؟

2023-11-04 / 21:16
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هبة بريس_ الرباط

كثيرة هي الصور والمشاهد الدامية القادمة من قطاع غزة، كثيرة هي خرجات “أبو عبيدة” الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الذي عوّد العالم  بخرجاته شبه اليومية،  على تقريب الصورة أكثر لحرب غير متكافئة دائرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش اسرائيل المدجج بالأسلحة والذبابات والحصون العسكرية…

أبوعبيدة وهو يتكلم بالأرقام عن الخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي بالصوت والصورة لذبابات وهي تُخْترق وتُحْترق…

ماذا يقع، هل وقع الجيش الاسرائيلي في مستنقع غزة؟

فبعد أن دخلت الحرب الطاحنة التي دوّى صداها معظم المحافل الدولية بسبب خسائرها المروعة في الأرواح من سكان غزة الذين قضوا نحبهم تحت القصف الجوي الذي لم يكد يتوقف رغم المناشدات،  ( فبعد أن دخلت) شهرها الثاني، لازال الجيش الاسرائيلي يراوح مكانه على الأرض ضمن حربه البرية، فيما جبهته الداخلية تنتظر انتصارا سريعا يعيد لذلك الجيش هيبته الذي ظل يرددها لعقود من الزمن…مما يزيد الضغط يوما بعد يوم على الحكومة الإسرائيلية ومجلسها العسكري….

فحرب الأنفاق التي تتبناها حماس وظلت تترجاها منذ انطلاق شرارة طوفان الأقصى،  أربكت على مايبدو قيادات الجيش الاسرائيلي، بسبب القدرة العسكرية التي أبانت عنها كتائب القسام التي أظهرت كفاءتها العالية في حرب الشوارع والعصابات في المناطق الحضرية حسب ما ذهب إليه محللون وخبراء عسكريون.

من جهته أكدت حماس أن الفصائل الفلسطينية أعدت العدة لحرب طويلة وممتدة في قطاع غزة، وتعتقد أنها قادرة على عرقلة التقدم الإسرائيلي لفترة كافية لإجبار الجيش الاسرائيلي على الموافقة على الخضوع لشروطها، ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

هي حرب الأنفاق إذن، التي قالت عنها حماس بأنها ستكون الفيصل والحكم في المعادلة، في مدينة من الأنفاق، محفورة في عمق القطاع الفلسطيني أرضا….

فهل ستتمكن حرب الأنفاق هاته من إعاقة التحرك العسكري الاسرائيلي على الأرض، وبالتالي ترفع من منسوب الضغط على رئيس الوزراء نتنياهو، لقبول شروط حماس برفع الحصار والتوصل إلى تسوية في التفاوض من شأنها الحصول على تنازل ملموس من قبيل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين؟…ذلك ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة التي ستكون لامحالة حبلى بالمفاجآت في حرب حيرت خبراء الحروب العسكرية…

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