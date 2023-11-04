أبوعبيدة: نخوض حربا ستدرّس في العالم وسيخلدها التاريخ

2023-11-04 / 18:42
0
هبة بريس_ الرباط

شدد الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” على أن  الكتائب دمرت 24 آلية عسكرية إسرائيلية، والمقاتلون يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده” من خلال استعمال قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات، متعهدا بأن الجيش الاسرائيلي لن يحصد سوى الخيبة والهزيمة والعار.

وأشار أبوعبيدة، إلى أنهم يخوضون حربا غير متكافئة لكنها ستدرّس في العالم وسيخلدها التاريخ، مضيفا “شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب الفلسطيني

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: المغرب بقيادة الملك سند قوي للشعب…

2023-11-04 / 19:38
Photo of إسرائيل: استدعاء تركيا لسفيرها يمثل “انحيازا” لحما.س

إسرائيل: استدعاء تركيا لسفيرها يمثل “انحيازا” لحما.س

2023-11-04 / 17:52
Photo of فرنسا.. مظاهرات حاشدة في باريس تضامنا مع غزة

فرنسا.. مظاهرات حاشدة في باريس تضامنا مع غزة

2023-11-04 / 17:07
Photo of تركيا تستدعي سفيرها لدى تل ابيب

تركيا تستدعي سفيرها لدى تل ابيب

2023-11-04 / 15:12
Photo of حما.س: “بايدن وإدراته يتحملون مسؤولية ما يقع في غزة”

حما.س: “بايدن وإدراته يتحملون مسؤولية ما يقع في غزة”

2023-11-04 / 13:57
Photo of مسلحون يخرجون الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن

مسلحون يخرجون الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن

2023-11-04 / 12:59
Photo of أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه.. لقد محوناه وألقيناه

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه.. لقد…

2023-11-04 / 11:55
Photo of الجيش الإسرائيلي: سنواصل القتا.ل في غزة ولا وقف لإطلاق النار

الجيش الإسرائيلي: سنواصل القتا.ل في غزة ولا وقف لإطلاق…

2023-11-04 / 11:24
Photo of طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

2023-11-04 / 10:24
Photo of بريطانيا.. اتهام امرأتين بالإ.رهاب بعد احتجاج مؤيد لغزة

بريطانيا.. اتهام امرأتين بالإ.رهاب بعد احتجاج مؤيد لغزة

2023-11-04 / 09:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق