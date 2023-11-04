وفد ألماني يزور مجلس عمالة الرباط

هبة بريس

قام وفد يمثل بلدية مونهايم أم رين (Monheim Am Rhein) الألمانية برئاسة عمدة المدينة السيد دانييل زيمرمان (Daniel Zimmerman) مرفوقا بعدد من أعضاء البلدية بزيارة عمل لمجلس عمالة الرباط خلال الفترة ة الممتدة ما بين 01 و 03 نونبر 2023.

وتدخل هذه الزيارة في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجانبين ولتبادل وجهات النظر في كل ما يهم تدبير شؤون الساكنة.

وقد تميز برنامج الزيارة بعقد جلسة عمل بين الجانبين تحت رئاسة عبد العزيز الدرويش رئيس المجلس وبحضور عدد من الأعضاء تم خلالها التذكير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين وعلى ضرورة العمل لتوطيدها من خلال المجالس الترابية.

كما تم التعريف بالتنظيم اللامركزي ببلادنا وباختصاصات المجلس على وجه الخصوص والتي تهم أساسا التنمية الاجتماعية ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة.

كما تم الاطلاع على تجارب الطرفين وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التي تهم تدبير الشأن المحلي. وتدارسوا سبل وآليات تطوير العلاقات عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون لإنجاز مشاريع مشتركة.

من جهة أخرى تضمن برنامج الوفد الألماني استقبالهم من قبل السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبزيارة لمقر البرلمان المغربي وزيارة عدد من المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة مركز الأمل للأطفال والأشخاص المسنين ودار الطفل التابعة لجمعية أصدقاء مستشفى الأطفال بن سينا والمكتبة الوطنية ومحطة معالجة المياه العادمة بسلا.

كما قام وفد بلدية مونهايم بزيارة اهم المعالم التاريخية التي تزخر بها المدينة حيث تمت زيارة ضريح محمد الخامس وشالة والأوداية وشارع القناصل.

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