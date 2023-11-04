مسيرة مليونية بالعيون ضد الهجمة الارهابية للبوليساريو على مدينة السمارة

2023-11-04 / 16:46
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت جريدة ” هبة بريس” من مصادرها، أنه يرتقب أن تنظم فعاليات حقوقية مدنية وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بجهة العيون الساقية الحمراء مسيرة مليونية، وذلك يوم غد الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا، انطلاقا من ساحة أم السعد تتجه عبر شارع مكة صوب ساحة المشور السعيد.

ويأتي تنظيم هذه المسيرة المليونية تنديدا بالهجوم الإرهابي الذي أقدمت عليه جبهة البوليساريو الانفصالية بمدينة السمارة، والذي استهدف المدنيين مخلفا وفاة مدني مغربي قادم من فرنسا، وإصابة ثلاث آخرين بإصابات خطيرة.

كما تتزامن مسيرة الغضب والتنديد بالفعل الارهابي لجبهة البوليساريو الانفصالية مع الاحتفالات المخلدة لذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ذات السياق، طالبت الفعاليات الحقوقية والمدنية وأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية ساكنة العيون ومختلف الفاعلين في جميع المجالات بضرورة الحضور والمشاركة في المسيرة، وإيصال صوت ساكنة هذه الربوع العزيزة للعالم، وليفهم العالم خطورة ضرب جبهة البوليساريو الإرهابية للسلم والأمن بالصحراء المغربية.

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