طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف منزل إسماعيل هنية في غزة

2023-11-04 / 10:24
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هبة بريس - وكالات

ذكرت إذاعة صوت الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة والموجود خارج القطاع في الوقت الراهن.

ولم يتضح إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه.

وهنية موجود خارج قطاع غزة منذ 2019 ويتنقل بين تركيا وقطر.

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‫16 تعليقات

  1. ينتقل بين تركيا وقطر وترك أبناء المساكين تحت القصف الصهيوني الملعون. ويحرضهم على القتال ويدعي ان الحركة بخير!!!!!!

    1
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  4. فعلا قمة الانانية والنرجسية :البيه واولادوا في سلام وطمانينة وسعادة ورغد عيش والدراويش يعانون تحت القصف. لا حول ولا قوة الا بالله .

    1
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  7. العدو لا يريد تدمير مدينة حماس وغزة بل والأهم أرواح وأسر بأكملها حتى لو استغرق الأمر شهور ..

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  8. كثر الله أحزانكم وأطال الله عزائكم ورفع عن قلوبكم الأفراح وشتت شملكم وجعل كل أيامكم عزاء. اللهم يارب العالمين.اللهم انصر اخواننا في فلسطين يارب..

    1
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  15. ابن كلب تسبب للشعب الضعيف في ماسي كبيرة وهو مع زوجته وابناءه يتمتع خارج غزة كلب ابن كلب

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  16. على إسماعيل هنية الالتحاق بغزة ليدوق ما يدوق شعب غزة من ويلات الحرب و الرعب و الجوع و العطش و الموت و الدماء و الدمار بدلا من التنقل بين قطر و تركيا من أجل التمتع و السياحة، انا شخصيا احترم رئيس أوكرانيا والذي بقي في بلاده يدافع عنها و لم يغادرها رغم المخاطر المحدقة به.

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