رسميا.. البرلمان العربي يطلب من مجلس حقوق الإنسان التحقيق في حرب غزة

هبة بريس - وكالات

تقدم البرلمان العربى بخطاب رسمي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في “جريمة الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، بدعم ومساندة دول كبرى، ومحاسبتهم على حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم ليلاً ونهاراً”.

وقال البرلمان العربي إن عدد الضحايا منذ “بدء هذه الحرب الدموية بلغ عشرة آلاف، وأكثر من اثنين وثلاثين ألف جريح، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية يجرمها ويحرمها القانون الدولي والإنساني وكل معاهدات حقوق الإنسان، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب”.

وأضاف البرلمان العربى أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، هي حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، “في تحد سافر لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية”.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن للخروج عن صمتهم وتحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة إسرائيل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط لوقف نزيف الدم.

وجدد البرلمان العربى “دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وتجسيد إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس”.

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