“انفجارات السمارة”… دلالة التوقيت مرتبطة بقرار مجلس الأمن

2023-11-03 / 18:28
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هبة بريس _ الرباط

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أسفرت 4 انفجارات وقعت، فجر الأحد الماضي، في مدينة السمارة بالصحراء المغربية، عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين

وقبل أيام، قال عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة، في أول رد على تفجيرات السمارة، إن “القانون الدولي يحرم استهداف المدنيين، كما أن الأمر لن يمر بدون عقاب”

وأضاف هلال إن “صمت البوليساريو حول أحداث السمارة، يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي

في الإطار، يقول الخبير المغربي علي السرحاني، إن “دلالة التوقيت مرتبطة بقرار مجلس الأمن، بشأن تجديد في ولاية بعثة الأمم المتحدة “مينورسو”، لمدة عام”.

ولفت الخبير إلى أن “التفجير يحمل رسائل أو رغبة في الضغط بشأن القرار الخاص ببعثة الأمم المتحدة، في حين أن القرارات تتخذ على مدى كبير من الوقت وليست لحظية”.

وأضاف الروداني ، أن جبهة “البوليساريو” فقدت الأمل في كل شيء، وأن اللجوء للعمليات الانتحارية يأتي نتيجة هذه المرحلة”، لافتا إلى أن “رد المغرب، سيأتي كما كان دائما واقعيا وفي الوقت المناسب”._ يقول السرحاني لسبوتنيك _

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