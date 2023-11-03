تضامنا مع أحداث غزة.. لطيفة التونسية تلغي إصدار ألبومها

2023-11-03 / 14:56
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هبة بريس

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن تأجيل ألبومها الغنائي الجديد تضامنا مع الأحداث الفلسطينية.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”: “حبايبي.. كان من المفروض يتم إصدار باقي أغاني ألبومي Latifa 2023 الأيام اللي فاتت، لكن طبعا كله تأجل بسبب أحداث غزة.. ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهلها ويا رب يعدي الكابوس ده على خير”.

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة أعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني لما يقع من اعتداءات وتجاوزات انسانية في غزة.

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