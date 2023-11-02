القدس

مستشار الرئيس الفلسطيني يشيد بمواقف المغرب

2023-11-02 / 17:27
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هبة بريس

أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش، بمواقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المؤيدة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وأوضح الهباش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الموقف الذي عبر عنه المغرب اليوم بخصوص التصعيد الحالي في قطاع غزة “منسجم مع التوجه الدولي الرافض للعدوان والمنحاز لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وتابع أن هذا الموقف يمثل أيضا “دعما معنويا وسياسيا للقيادة والشعب في فلسطين ولتوجهاتهما من أجل إقامة دولة مستقلة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدفه”.

وقال في هذا الصدد “نحن نقدر كل المواقف العربية المستنكرة لهذا العدوان والمساندة لحق الشعب الفلسطيني ونطالب بوقف حرب الإبادة ضدنا في القطاع والضفة والقدس”.

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