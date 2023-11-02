ألمانيا تعلن حظر أنشطة حركة حما.س

2023-11-02 / 13:17
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية الخميس، أن ألمانيا حظرت اعتبارًا من الأربعاء أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكذلك شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى المؤيدة للفلسطينيين.

وحماس مدرجة بالفعل على “قوائم المنظمات الإرهابية” في ألمانيا.

وقالت الوزيرة نانسي فيزر في بيان “فيما يتعلق بحماس، حظرت اليوم بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل”.

وأضافت أنه سيجري أيضًا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون.

وقالت فيزر إن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء “لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية”.

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‫5 تعليقات

  5. ألمانيا لم تكون عبيد لأحد من قبل وكانت معروفة بشخصيتها القوية … ماالذي حصل لها حتر أصبحت تفعل ماتقوله أمريكا الظالمة

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