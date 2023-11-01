بوريطة يتباحث مع مرشح مصر لمنصب المدير العام لليونسكو

هبة بريس _ الرباط

تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، مع مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” (2025-2029)، خالد العناني علي عز.

وتروم الزيارة التي يقوم بها وزير السياحة والآثار المصري الأسبق إلى المغرب يومي 1 و2 نونبر الجاري، حشد الدعم لترشيح مصر لمنصب المدير العام لليونسكو.

وخلال هذه الزيارة، سيجري السيد العناني سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين.

وحظي الترشيح المصري بموافقة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، في أعقاب القرار الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الـ 160 لمجلس الجامعة.

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