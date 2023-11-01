الموت يفجع الفنان عبد العزيز الستاتي في والدته

هبة بريس - الرباط

أعلن الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، صباح يومه الأربعاء، وفاة والدته.

وعلى صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، كتب الستاتي “إنا لله وإن إليه راجعون إنتقلت إلى رحمة الله والدتي نسأل العلي القدير أن يشملها بواسع رحمته”.

وقدم عدد من جمهور ومتابعي الفنان، تعازيهم الحارة له في وفاة والدته داعين أن يتغمدها الله بواسع رحمته.

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