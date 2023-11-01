الموت يفجع الفنان عبد العزيز الستاتي في والدته
هبة بريس - الرباط
أعلن الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، صباح يومه الأربعاء، وفاة والدته.
وعلى صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك”، كتب الستاتي “إنا لله وإن إليه راجعون إنتقلت إلى رحمة الله والدتي نسأل العلي القدير أن يشملها بواسع رحمته”.
وقدم عدد من جمهور ومتابعي الفنان، تعازيهم الحارة له في وفاة والدته داعين أن يتغمدها الله بواسع رحمته.
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8 تعليقات
الهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب
الله يتداركها برحمته السؤال اين المسكينة من ولد بار يدعو لها. اتمنى لها ان يكون لها شي ولد بار غير هذا العاق
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك الواسعة.
أنا من معجبي الفنان عبد العزيز اسناتي ارفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفنان عبد العزيز اسناتي بوفاة والدته اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم تبتها عند السؤال منكر ونكير ، يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيدة اللهم أجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وكلنا راحلون اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون.
أصعب وفاة هي وفاة الأم لأنها السند الوحيد لأبنائها ولكن هذا قدر الله لا هروب منه ، إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك الواسعة التي لاتعد ولا تحصى إنك سميع مجيب الدعاء.