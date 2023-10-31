للمرة الثانية منذ 7 أكتوبر.. بلينكن يزور إسرائيل الجمعة

هبة بريس _ وكالات

يصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة المقبلة، إلى تل أبيب، للمرة الثالثة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلينكن سيزور تل أبيب للمرة الثالثة يوم الجمعة المقبل، وذلك منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من الشهر

وكان بلينكن قد زار إسرائيل في الثاني عشر من الشهر الجاري، ثم عاد إليها في الخامس عشر من الشهر ذاته، بعد قيامه بجولة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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