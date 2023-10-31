150 مليون درهم لتأهيل الموقع السياحي لشلالات أوزود

2023-10-31 / 21:18
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية للأطلسين الكبير والمتوسط لأزيلال، خلال دورته العادية برسم أكتوبر 2023، المنعقدة، مؤخرا، على اتفاقية شراكة تهم تأهيل الموقع السياحي لشلالات أوزود بمبلغ 150 مليون درهم.

وتأتي مصادقة أعضاء المجلس على هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بالمواقع ذات الأهمية السياحية بالمنطقة وذلك من أجل تعزيز جاذبية الإقليم وتموقعه في سوق السياحة.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة تتعلق بإعادة تأهيل جماعة تاغلفت بمبلغ 30 مليون درهم، فضلا عن المصادقة على اتفاقية تهم تأهيل مركز جماعة أيت ماجدن ب 30 مليون درهم.

كما تم المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتسليم آليات لمجلس مجموعة الجماعات الترابية للأطلسين الكبير والمتوسط لأزيلال في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة عن الإقليم وكذا تحسبا لموجة البرد.

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