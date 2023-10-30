الصحراء.. مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام

2023-10-30 / 20:30
3
هبة بريس _ الرباط

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.

وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء .. المغرب يشيد بتبني “مجلس الأمن” القرار 2703

الصحراء .. المغرب يشيد بتبني “مجلس الأمن” القرار 2703

2023-10-30 / 22:31
Photo of فرنسا تعلن في مجلس الأمن دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

فرنسا تعلن في مجلس الأمن دعمها لمقترح الحكم الذاتي…

2023-10-30 / 22:11
Photo of وزيرة الداخلية الألمانية …المغرب شريك مميز للاتحاد الأوروبي

وزيرة الداخلية الألمانية …المغرب شريك مميز للاتحاد الأوروبي

2023-10-30 / 18:51
Photo of لبحث قضايا الهجرة والأمن.. وزيرة الداخلية الألمانية تزور المغرب

لبحث قضايا الهجرة والأمن.. وزيرة الداخلية الألمانية تزور المغرب

2023-10-30 / 13:45
Photo of عروشي يجري محادثات مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

عروشي يجري محادثات مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

2023-10-30 / 13:23
Photo of بعد تبنيها لهجوم السمارة.. هل وقعت جبهة العار على شهادة وفاتها؟

بعد تبنيها لهجوم السمارة.. هل وقعت جبهة العار على…

2023-10-30 / 12:14
Photo of مصطفى سلمى…تبني جبهة البوليساريو لواقعة السمارة صنَّفها ضمن الجماعات الإرهابية

مصطفى سلمى…تبني جبهة البوليساريو لواقعة السمارة صنَّفها ضمن الجماعات…

2023-10-29 / 23:26
Photo of البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

2023-10-29 / 22:29
Photo of وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب

وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب

2023-10-29 / 21:57
Photo of ابن كيران : ضاعت منا الأندلس ولا نريد أن تضيع فلسطين

ابن كيران : ضاعت منا الأندلس ولا نريد أن…

2023-10-29 / 09:31

‫3 تعليقات

  1. الصحراء مغربية كره من كره واحب من احب البوليزاريو صنيعة جزائرية وسوف تنهار والي مزبلة التاريخ

  2. نريد ان نعرف من هما الدولتين التي صوتنا بالامتناع حتى نعرف الصديق من شبه العدو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق