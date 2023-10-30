وزيرة الداخلية الألمانية …المغرب شريك مميز للاتحاد الأوروبي

هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب يعد فاعلا سياسيا رئيسيا في المنطقة وشريكا مميزا للاتحاد الأوروبي.

وأبرزت السيدة فيزر، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة، خلال ندوة صحافية عقدت إثر مباحثاتها مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أهمية منح زخم جديد للعلاقات المغربية – الألمانية وتعميقها أكثر في مختلف المجالات.

وذكرت، في هذا الصدد، بالتعاون طويل الأمد بين الوزارتين، لاسيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيرة إلى آفاق أخرى لتوسيع نطاق هذا التعاون، بما في ذلك الوقاية المدنية والرقمنة.

وسجلت المسؤولة الألمانية أن مسألة الهجرة تشكل أيضا موضوعا محوريا للتعاون بين المغرب وألمانيا، باعتبارهما بلدان للاستقبال وكذا للعبور ، مشددة على ضرورة تعزيز سبل الهجرة الشرعية بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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