عروشي يجري محادثات مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

2023-10-30 / 13:23
0
هبة بريس

أجرى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، اليوم الاثنين 30 أكتوبر بأديس أبابا، محادثات مع نائبة رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباغانوا، ركزت حول التعاون بين المملكة المغربية والمؤسسة الإفريقية.

وتمحورت هذه المباحثات حول المواعيد المقبلة للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى التعاون بين المغرب والمنظمة الإفريقية.

وتم خلال هذا اللقاء، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي، تسليط الضوء على الحضور الوازن للمغرب داخل مختلف أجهزة المنظمة الإفريقية.

وجدد السيد عروشي التأكيد، بالمناسبة، على الالتزام التام للمملكة من أجل عمل إفريقي مشترك ومعزز يخدم القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح العليا للمواطن الإفريقي، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لبحث قضايا الهجرة والأمن.. وزيرة الداخلية الألمانية تزور المغرب

لبحث قضايا الهجرة والأمن.. وزيرة الداخلية الألمانية تزور المغرب

2023-10-30 / 13:45
Photo of بعد تبنيها لهجوم السمارة.. هل وقعت جبهة العار على شهادة وفاتها؟

بعد تبنيها لهجوم السمارة.. هل وقعت جبهة العار على…

2023-10-30 / 12:14
Photo of مصطفى سلمى…تبني جبهة البوليساريو لواقعة السمارة صنَّفها ضمن الجماعات الإرهابية

مصطفى سلمى…تبني جبهة البوليساريو لواقعة السمارة صنَّفها ضمن الجماعات…

2023-10-29 / 23:26
Photo of البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

البوليساريو” تتبنى تفجيرات السمارة “الإرها.بية”

2023-10-29 / 22:29
Photo of وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب

وهبي: 9000 محامي غير مسجلين لدى إدارة الضرائب

2023-10-29 / 21:57
Photo of ابن كيران : ضاعت منا الأندلس ولا نريد أن تضيع فلسطين

ابن كيران : ضاعت منا الأندلس ولا نريد أن…

2023-10-29 / 09:31
Photo of الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد بالقصر الملكي بالرباط

الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد بالقصر الملكي بالرباط

2023-10-28 / 17:52
Photo of الاتحاد الإفريقي.. البلدان المضيفة لمخيمات اللاجئين مسؤولة على التعاون مع الهيئات الدولية

الاتحاد الإفريقي.. البلدان المضيفة لمخيمات اللاجئين مسؤولة على التعاون…

2023-10-28 / 14:13
Photo of الملك: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين المغرب والتشيك

الملك: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين المغرب والتشيك

2023-10-28 / 13:22
Photo of عروشي ..المغرب يوصي بالتصدي للتعاون بين الارهابيين والجماعات الانفصالية

عروشي ..المغرب يوصي بالتصدي للتعاون بين الارهابيين والجماعات الانفصالية

2023-10-27 / 19:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق