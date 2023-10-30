عروشي يجري محادثات مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

هبة بريس

أجرى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، اليوم الاثنين 30 أكتوبر بأديس أبابا، محادثات مع نائبة رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباغانوا، ركزت حول التعاون بين المملكة المغربية والمؤسسة الإفريقية.

وتمحورت هذه المباحثات حول المواعيد المقبلة للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى التعاون بين المغرب والمنظمة الإفريقية.

وتم خلال هذا اللقاء، المنعقد بمقر الاتحاد الإفريقي، تسليط الضوء على الحضور الوازن للمغرب داخل مختلف أجهزة المنظمة الإفريقية.

وجدد السيد عروشي التأكيد، بالمناسبة، على الالتزام التام للمملكة من أجل عمل إفريقي مشترك ومعزز يخدم القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح العليا للمواطن الإفريقي، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب.

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