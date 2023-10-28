الاتحاد الإفريقي.. البلدان المضيفة لمخيمات اللاجئين مسؤولة على التعاون مع الهيئات الدولية

هبة بريس

جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على مسؤولية البلدان المضيفة لمخيمات اللاجئين في التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في توثيق اللاجئين من أجل تفادي نهب المساعدات الإنسانية واستغلال اللاجئين لأغراض سياسية وعسكرية.

وذكر المجلس، في بيان تم اعتماده في أعقاب اجتماع خصص للتعاون بين الاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عقب القمة الاستثنائية الأنسانية ومؤتمر مالابو لإعلان التبرعات: ترجمة الوعود إلى واقع، بقراراته السابقة بشأن الإجراءات الإنسانية، ولا سيما البيان [PSC/PR/COMM.1083 (2022)] المعتمد خلال اجتماعه ال 1083 المنعقد في 9 ماي 2022.

وكان مجلس السلم والأمن قد أكد، في البيان السالف الذكر، ” على مسؤولية الدول المضيفة لمخيمات اللاجئين، في التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في توثيق اللاجئين من أجل حماية حقوقهم الأساسية، وتفادي نهب المساعدات الإنسانية، وضمان ولوج ملائم للمواد الغذائية، وتجنب استغلال اللاجئين لأغراض سياسية وعسكرية وتحويلهم إلى عملاء للإرهاب والجريمة المنظمة”.

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