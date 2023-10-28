بنسعيد لهبة بريس: “نبحث و وزارة المالية من أجل توفير إمكانيات أكبر للمركز السينمائي”

نجلاء مزيان: هبة بريس

على هامش انطلاق فعاليات الدورة 23 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل أن سنة 2023 كانت استثنائية بالنسبة للسينما المغربية والسينمائيين المغاربة الذين توجوا بعدد من الجوائز على الصعيد الدولي.

وأضاف وزير الشباب والثقافة والتواصل في تصريحه لجريدة “هبة بريس” أن مثل هذه الجوائز تدفع الوزارة إلى الاهتمام أكثر بهذا المجال ومواكبته عن طريق التغيير في التنظيم و الأماكن بهدف التميز.

و أكد بنسعيد أن الوزارة الوصية تبحث مع الوزارات المعنية أبرزها وزارة المالية من أجل توفير إمكانيات جديدة للمركز السينمائي المغربي، وذلك لتحفيز صناع الفرجة السينمائية المغربية، لإنتاج المزيد من الأعمال التاريخية و كذا الخاصة بالأطفال المغاربة لما لها من أهمية على الحفاظ على الهوية المغربية، مشيرا أن الصناعة الثقافية و السينمائية لا يمكن أن تتحققا بدون استثمار في الأجيال الصاعدة.

وعرف حفل الافتتاح حضور ثلة من النجوم المغاربة أبرزهم يونس ميكري، منى فتو، أسماء الخمليشي، عبد الكبير الركاكنة، مالك أخميس، منصور بدري، نادية العلمي…

وترأس المخرج نور الدين الخماري لجنة تحكيم مسابقة “أفلام المدارس”، بمشاركة كل من المنتجة والمخرجة زهور الفاسي الفهري، والممثلة وسونيا عكاشة.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل، التي تترأسها المنتجة سعاد المريقي، من سعاد حسين، مؤسسة المرصد الإفريقي للسمعي البصري والسينما (جيبوتي)، ومرية الضعيف، فاعلة ثقافية، وزاهية الزهيري، ممثلة، وحمادي كيروم، أستاذ جامعي وناقد سينمائي، ومحسن بصري، مخرج وكاتب سيناريو، ومالك أخميس، ممثل.

وتترأس المنتجة والمخرجة وكاتبة السيناريو غيثة القصار لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، التي تضم في عضويتها كل من فاطمة بوبكدي، كاتبة سيناريو ومخرجة، وفاطمة الزهرة الجوهري، ممثلة، ومحمد أشاور، ممثل ومخرج، ومنير عبار، مخرج ومنتج.

أما بالنسبة للجنة تحكيم مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل فيترأسها المخرج علي الصافي، وتضم في عضويتها كل من سمية الدغوغي، صحافية ومخرجة وكاتبة سيناريو، وأبوبكر ديمبا سيسوكو، صحافي وناقد سينمائي من السنغال.

وشهد حفل الافتتاح تكريم كل من المخرج القدير لطيف لحلو و الصحفية و السيناريست فاطمة لوكيلي،والمخرج عبد القادر لقطع.

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