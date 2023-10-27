أكاديمي اسباني.. برنامج الدعم المباشر بالمغرب يرسخ “الدولة الاجتماعية”

هبة بريس _ و م ع

أكد الأكاديمي الإسباني، أوليفر كلاين، اليوم الجمعة، أن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل لبنة جديدة في المسلسل الذي أطلقه منذ عدة سنوات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ الدولة الاجتماعية.

وقال السيد كلاين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا البرنامج يعد استكمالا لمختلف الأوراش الاجتماعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تستجيب لتطلعات جلالته في ضمان ظروف معيشية أفضل للساكنة الأكثر هشاشة.

وأشار السيد كلاين إلى أن “سلسلة الأوراش هاته تستمد قوتها من عزم جلالة الملك على توطيد الدولة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر هذا سيعزز، دون أدنى شك، الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت خلال العقدين الماضيين.

وأكد أن هذا المسلسل لتطوير المغرب، على أساس مشاريع اقتصادية واسعة النطاق وإنجازات اجتماعية كبرى، تشكل “مقاربة متبصرة تكرس رؤية المملكة وتعطي نتائج إيجابية ملموسة”.

وأضاف السيد كلاين أن هذا الورش الجديد، الذي يضع المواطن المغربي، لاسيما الفئات الأكثر هشاشة، ضمن الأولويات، يعكس التقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في جميع مناحي الحياة اليومية تحت قيادة جلالة الملك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0