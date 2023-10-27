5 آلاف مقدسي يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

هبة بريس - وكالات

أدى مئات المصلين المقدسيين، على شكل مجموعات صلاة الجمعة على الأسفلت في مدينة القدس المحتلة، وذلك بالقرب من أسوار المسجد الأقصى بفعل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال على المدينة منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” منذ ثلاثة أسابيع.

وعاشت مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة حالة من الانتشار العسكري المكثف لقوات الاحتلال، بعد منع المصلين بالقوة من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأدت أعداد قليلة من المصلين الصلاة في الأقصى حيث تمكنوا من أداء الصلاة وذلك بسبب التشديدات والقيود الإسرائيلية الكبيرة والصعبة المفروضة حول البلدة القديمة في القدس.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية فقد تمكن ما يقرب من 5 آلاف مواطن فقط، من أداء صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى بسبب الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيطه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيانها، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير بعدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه، كما اعتدت على عدد من القادمين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد.

وللجمعة الثالثة على التوالي، لا يتمكن المواطنون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، وأصبح عدد المصلين لا يتجاوز الـ5 آلاف مصل فقط كل جمعة، بعد أن كان يصل عددهم إلى 50 ألفا.

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