طنجة..أسر بحي بنكيران مهددة بالطرد من منازلها
هبة بريس_ مكتب طنجة
نظم سكان بحي بنكيران ( حومة الشوك ) في مدينة طنجة، زوال يوم الأحد 22 أكتوبر، وقفة احتجاجية ، بعد تلقيهم استدعاء لحضور جلسة في المحكمة بناء على دعوى من شركة عقارية تطالبهم فيها بالافراغ بداعي امتلاكها البقعة الأرضية التي أقيمت فوقها منازلهم .
وبحسب مصادر الجريدة، فان الطرف المشتكي يقول أنه يمتلك البقعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 14 هكتارا، وأنها تفاجأت باقدام عدد من الأشخاص على احتلالها بغير سند قانوني ، حيث تم تقديم شكاية ضد 20 شخصا بحسب ماتم معاينته في جدول جلسات المحكمة .
وقال سكان حي بنكيران ، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم الإحد، أنهم يتوفرون على الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للبقعة الأرضية ، حيث من المرتقب أن تثير تبعات هذه القضية جدلا كبيرا بالمدينة خلال الأيام القادمة .
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6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
الله ينجينا من الأخبار الغير السارة و الغير المنتظرة
يلا كانت ديالهم فمن حقهم
يلا كانت ديالهم فمن حقهم
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله علمت منه ومالم أعلم
فين غادي يمشييو لزتقة الكراء في طنجة غالي يجب دعمهم على الاقل أو اعطاهم مهلة