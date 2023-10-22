طنجة..أسر بحي بنكيران مهددة بالطرد من منازلها

2023-10-22 / 22:30
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هبة بريس_ مكتب طنجة

نظم سكان بحي بنكيران ( حومة الشوك ) في مدينة طنجة، زوال يوم الأحد 22 أكتوبر، وقفة احتجاجية ، بعد تلقيهم استدعاء لحضور جلسة في المحكمة بناء على دعوى من شركة عقارية تطالبهم فيها بالافراغ بداعي امتلاكها البقعة الأرضية التي أقيمت فوقها منازلهم .

وبحسب مصادر الجريدة، فان الطرف المشتكي يقول أنه يمتلك البقعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 14 هكتارا، وأنها تفاجأت باقدام عدد من الأشخاص على احتلالها بغير سند قانوني ، حيث تم تقديم شكاية ضد 20 شخصا بحسب ماتم معاينته في جدول جلسات المحكمة .

وقال سكان حي بنكيران ، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم الإحد، أنهم يتوفرون على الأوراق القانونية التي تثبت ملكيتهم للبقعة الأرضية ، حيث من المرتقب أن تثير تبعات هذه القضية جدلا كبيرا بالمدينة خلال الأيام القادمة .

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‫6 تعليقات

  6. فين غادي يمشييو لزتقة الكراء في طنجة غالي يجب دعمهم على الاقل أو اعطاهم مهلة

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