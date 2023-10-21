وفاة أديبة فلسطينية شابة في قصف إسرائيلي على غزة

2023-10-21 / 22:48
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هبة بريس - وكالات

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية الكاتبة والشاعرة هبة كمال أبو ندى، التي استشهدت في قصف اسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن الكاتبة قضت نحبها شهيدة نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأضافت وزارة الثقافة الفلسطينية إن هبة كمال كاتبة مبدعة، كتبت القصة والرواية والشعر، من مواليد السعودية 1991، من عائلة لاجئة من بيت جرجا المهجّرة والمدمرة في العام 1948، درست الكيمياء الحيوية والتأهيل التربوي، وعملت في التعليم، حصلت على عدة جوائز أهمها المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى فلسطين، والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي بجائزة الشارقة للابداع، ولديها كتابات شعرية ونثرية منشورة ورقيًّا والكترونيًّا.

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‫11 تعليقات

  7. قرأت منشورها على فيسبوك نشرته فقط يوم أمس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  11. نشرت قبل موتها بساعات منشور مؤثر قالت فيه
    لما نروح لربنا ما رح نحكيله ينتقم من إسرائيل رح نحكيله يحاسب العرب والإخوة في الشق الثاني من الوطن بالأول
    لكم التعليق

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