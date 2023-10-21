فاس ..”الشرطة الجهوية” تحقق في صفقات مشبوهة تخص مجلس عمالة

هبة بريس _ فاس

هبة بريس _ فاس

قادت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس حسب مصدر “هبة بريس” بتعليمات من النيابة العامة المختصة في قضية اختلالات شابت بعض الصفقات العمومية في تورط مجلس عمالة فاس السابق .

وتوصلت الأبحاث والتحقيقات الأولية يضيف المصدر، مع صاحب شركة “ADIMPRO” عن اختلالات في صفقة أطلقها مجلس عمالة فاس السابق وليس عهد التازي شلال الرئيس الحالي لمجلس عمالة فاس الذي يعتبر من أجود المنتخبين بفاس عن حزب الأحرار الذي يعول عليه عزيز أخنوش، والتي حسب مصادر مطلعة قد تكشف عن خيوط تورط مجلس عمالة فاس في عهد جواد الفايق في فضائح قد تسقط مجموعة من المتورطين.

جدير بالذكر، أن مسؤول بشركة “ADIMPRO” وحسب ذات المصدر، اعترف أثناء التحقيق معه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أنه اتفق مع مستشار جماعي ونائب رئيس جماعة فاس مكلف بالصفقات العمومية على تسليمه رشوة مقابل صفقة فاز بها مؤخرا، كانت عصابة إجرامية لمنتخبين بامتياز ، أصحاب المصالح .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0