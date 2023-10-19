مروج مخدرات بتراب إقليم الجديدة في قبضة درك سيدي بوزيد

2023-10-19 / 11:55
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هبة بريس _ الجديدة

في تدخل أمني، أوقفت مؤخرا عناصر الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، تاجر مخدرات، من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات، بعد أن كان يثقل تراب جماعة مولاي عبد الله والجديدة، بمخدر “الشيرا”.

هذا، وقد داهم المتدخلون الدركيون، تحت قيادة قائد المركز الدركي، منزل مروج للمخدرات، وأخضعوه لعملية تفتيش، في احترام لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. وقد ضبطوه متلبسا بحيازة كمية هامة من مخدر الشيرة، كانت مهيأة على شكل قطع متفاوتة الأحجام، للبيع، إلى جانب مبلغ مالي متحصل عليه من مبيعات “السموم”. حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدبير الحراسة النظرية، وأخضعته للبحث تحت إشراف وكيل الملاك لدى ابتدائية الجديدة، في أفق أحالته بموجب مسطرة تلبسية، على النيابة العامة المختصة، من أجل الاتجار في المخدرات، مع حالة العود.

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