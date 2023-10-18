بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا بيوم الأغذية العالمي

هبة بريس - الرباط

تُصدر مجموعة بريد المغرب، بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب(FAO) طابعا بريديا خاصًا بمناسبة تخليد يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفل به في 16 أكتوبر من كل عام. وقد أقيم حفل الكشف عن هذا الطابع البريدي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في الرباط، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، السيد أمين ابن جلون التويمي،وممثل منظمة الأغذية والزراعة في المغرب، السيد جان سيناهون.

وينظم يوم الأغذية العالمي هذه السنة تحت شعار “المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء – لا تتركوا أي أحد خلف الركب”، ويهدف إلى التركيز على الماء كأساس للحياة والغذاء، وتوعية العالم بأهمية إدارة هذا المورد الثمين بحكمة.

يأتي هذا الطابع البريدي ليثري مجموعة الطوابع البريدية التي خصصها بريد المغرب لموضوع التغذية، منها على سبيل المثال: “السنة الدولية للفواكه والخضروات” سنة 2021، “المؤتمر الدولي حول التغذية” سنة 1992، “عملية مليون هكتار من القمح الطري” و”مكافحة الجوع (الفاو)”سنة 1986، “يوم الأغذية العالمي ” سنة 1984 و1982، “التويزة” سنة 1983و “محاربة الجوع” سنة

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