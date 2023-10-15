سرقات تستهدف محركات السقي بجماعة سيدي العايدي

هبة بريس_ الرباط

كشفت مصادر هبة بريس، أن العديد من الفلاحين بالعديد من الدواوير ” لورارقة، الجعاديين، أولاد غنام….”، تعرضت ممتلكاتهم لسلسلة من السرقات استهدفت ” محركات السقي”، حيث عمد مجهولون على نزع العديد من المولدات المتخصصة في توزيع الكهرباء المعدة للسقي قدرتها مصادرنا بحوالي 30 مولد كهرباء ” موبينات”.

وتسود حالة من الخوف بين صفوف الفلاحين والكسابة، الذين يعتمدون على نشاطهم الفلاحي لسقي حقول الذرة وبعض الخضروات، إلا أن هجمة هؤلاء وتطاولهم أذهب النوم من جفونهم، وأدخلهم في وضعيات اقتصادية صعبة في ظل توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف…

وطالب هؤلاء في اتصالات متكررة مع هبة بريس، بضرورة تكثيف من الدوريات الأمنية خاصة بالليل، علما أن هناك أخبار عن تنامي ظاهرة الفراقشية التي تستهدف المواشي.

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