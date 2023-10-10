بعد أزمة دفن الموتى.. سطات تعلن غدا افتتاح مقبرة جديدة بالمدار الحضري

2023-10-10 / 20:27
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

وأخيرا، وبعد أزمة دفن الموتى في مقبرتين خارج المدار الحضري لمدينة سطات، أعلن المجلس الجماعي لعاصمة الشاوية في بلاغ له على صفحته الرسمية، عن افتتاح مقبرة السلام بالقطاع الغربي للمدينة و انطلاق عمليات الدفن بها ابتداء من يوم الأربعاء 11 اكتوبر 2023 .

واستندت جماعة سطات في قرارها، إلى مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 1133-14 المتعلق بالجماعات و كذا مقرر المجلس الجماعي لمدينة سطات المتخذ خلال دروته العادية لشهر أكتوبر الحالي.

ويشار، أن هبة بريس، تطرقت في وقت سابق لهذا الموضوع، بناء على تساؤلات الشارع السطاتي عن سبب تأخر الإعلان عن افتتاح المقبرة الجديدة المتواجدة بغرب المدينة قرب حي السلام، ذات الوعاء العقاري الذي تبلغ مساحته 10 هكتارات، الذي كان موضوع اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران بمساهمة هذه الاخيرة بحوالي ثلاثة ملايين درهما، وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها خلال دورات المجلس الجماعي السابق.

تساؤلات تتماشى والصعوبة البالغة التي تعترض دفن جثامين موتى المسلمين، بعد الاغلاق التام لمختلف مقابر المدينة ماعدا مقبرة وحيدة تسمى بمقبرة ” الطويجين” التي توجد خارج نفوذ الجماعة الحضرية لمدينة سطات، وبالضبط بتراب الجماعة القروية لمزامزة الجنوبية شرق المدينة، ومقبرة أخرى تدعى “سيدي امساهل” المتواجدة بطريق اولاد اسعيد والتابعة للنفوذ الترابي لجماعة الحوازة، هذه الأخيرة التي تعاني بدورها من غياب خدمات الماء والقطع الاسمنتية المخصصة للدفن، الأمر الذي يفرض على أهالي الموتى أحيانا جلبها معهم.

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