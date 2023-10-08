“البنتاغون” يأمر حاملة الطائرات “جيرالد آر. فورد” بالابحار قرب إسرائيل
هبة بريس - وكالات
أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات “جيرالد آر. فورد” بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.
وقالت نصادر اعلامية امريكية ان “يو إس إس جيرالد آر فورد” سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات حيث قال مسؤول امريكي أنه استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء.
وأفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.
وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك اليوم الأحد.
كما أكد أن وزارة الدفاع (البنتاغون) سترسل طائرات مقاتلة إلى المنطقة.
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7 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا تنسو يا أمريكا ربما انكم تحاربون الله ومن ذا الذي يقدر على ذالك
أتمنى الا يكون الرد قاسي
حاملات الطائرات لاتنفع،مع جنود الله وجيش،محمد،يابايدن المشرك بالله الموت لامريكا وحليفتها ابناء القردة والخنازير
أين هي خرجات القوة الضاربة لماذا لا تقطع علاقتها مع أمريكا الداعمة و الراعية لاسرائيل اذا كانت فعلا الجزائر المدافعة الاولى على الفلسطينيين في العالم ؟ أمريكا علانية ترسل ترسانتها الحربية لاسرائيل فماذا قدم نظام الخونة للفلسطينيين ؟ الجزائر لا تدعم الا الانفصاليين الخونة لعرقلة تطور بلد جار حقدا و حسدا .