الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العـ..ـنف في قطاع غزة
هبة بريس - وكالات
دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وقف العنف في غزة على الفور، بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات.
كما دعا تورك إلى وقف العنف على الفور، والتزام جميع الأطراف والدول الرئيسية في المنطقة بالتهدئة لتجنب المزيد من إراقة الدماء”.
ودعا إسرائيل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين في أثناء ردها على الهجمات بضربات جوية على قطاع غزة.
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10 تعليقات
كل التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق..
اللهم إني استودعڪ فلسطين والأقصى وأهله وغزة واهلها اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهل فلسطين والقدس وأهلها اللهم كن لهم عوناً ونصيراً اللهم إنا لا نملك لفلسطين الا الدعاء فيارب لاترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء برحمتك يا أرحم الراحمين ..
كل التضامن مع الشعب الحبيب في الأرض الطيبة والمباركة فلسطين..
كل التضامن مع اخواننا المسلمين في فلسطين..
حق فلسطين في الدفاع عن نفسها واجب وعلى العرب دعمهم..
اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها في ودائعك اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين اللهم امين يارب العالمين..
اللهم انصر شعب القدس وغزة وكل مدن فلسطين يا رب العالمين ..
كل التضامن مع الشعب الفلسطيني اللهم اعز الاسلام والمسلمين..
اللهم انصر اخواننا المرابطين في غزة اللهم اجعل هذا يوم نصر وتمكين يا ربي العالمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والمغفرة وكلنا فلسطين..