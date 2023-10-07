الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العـ..ـنف في قطاع غزة

هبة بريس - وكالات

دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وقف العنف في غزة على الفور، بعد أن شنت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات.

كما دعا تورك إلى وقف العنف على الفور، والتزام جميع الأطراف والدول الرئيسية في المنطقة بالتهدئة لتجنب المزيد من إراقة الدماء”.

ودعا إسرائيل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين في أثناء ردها على الهجمات بضربات جوية على قطاع غزة.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 0 12