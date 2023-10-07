هنية: المقاومة الفلسطينية تخوض ملحمة بطولية عنوانها الأقصى

هبة بريس - وكالات

صرح إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، بأن “المقاومة الفلسطينية تخوض ملحمة بطولية عنوانها الأقصى والمقدسات”.

وقال هنية، في بيان، إن السبب المركزي والأساس لما يجري “العدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي تم على المسجد الأقصى وبلغ ذروته خلال الأيام الماضية”.

وأشار هنية إلى قيام “الآلاف من المستوطنين المجرمين الفاشيين بتدنيس المسجد الأقصى وأداء صلواتهم فيه تمهيدًا لفرض السيادة الإسرائيلية عليه، وهي الخطوة التي كان لدينا المعلومات بأنه ذاهب نحوها بفرض السيادة على المسجد”.

وأضاف: “لو سكت العالم ما كنا لنسكت على هذا التدنيس وعلى هذه النية للعدوان”.

وتابع قائلا “نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى والأقصى تحت عنوان طوفان الأقصى، هذا الطوفان بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1