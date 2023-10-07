قت.لى ومصابون ورهائن.. مسلحون فلسطينيون يتسللون برا وبحرا وجوا لإسرائيل
هبة بريس - وكالات
أطلقت مئات الصواريخ وتسلل مسلحون من قطاع غزة إلى إسرائيل، في هجوم مفاجئ شنته حركة “حماس” صباح السبت، حسبما ما أفادت وكالة “سكاي نيوز عربية”.
وكانت الحركة أعلنت أنها تشن هجوما، أطلقت خلاله 5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل.
وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى أن الهجوم على إسرائيل خلف عددا من القتلى ومئات المصابين، وعددا غير معروف من الرهائن.
ورصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.
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13 تعليقات
القضية الفلسطينية العادلة تشغل عقول كل العرب ..
النصر للحق والعدل وسينتصر جميع المستضعفين في العالم على الطغاة..
اللهم نصرك لهم يارب العالمين
اللهم اعز فلسطين أرضا وشعبا اللهم أسدد خطاهم وبارك في جمعهم أستودعناك اللهم فلسطين ..
النصر حليفكم دائما..
«وَلِتَطمَئِنَّ بِهِ قُلوبُكُم وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ »الله أكبر الله اكبر …
اللهم اجعل هذا اليوم يوم فتح ونصر وتمكين وثبات واستقلال لفلسطين..
اللهم انصر المسلمين اجمعين في كل بقاع الأرض..
فلسطين دام صراعها ما يزيد عن اكثر من 60 سنة دون حصولها على الاستقلال..
وتلك الأيام نداولها بين الناس ..
اللهم اعز الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والدين..
اللهم انصر اخواننا في فليسطين على الصهاينة المجرمين و رزق الدول الاسلامية بحكام لا يخفون سواك ويكونون اشذاء
على الكفار و من يوليهم من المنافقين من الامة السلامية
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يارب انصرهم نصرا مبينا