قت.لى ومصابون ورهائن.. مسلحون فلسطينيون يتسللون برا وبحرا وجوا لإسرائيل

2023-10-07 / 09:21
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هبة بريس - وكالات

أطلقت مئات الصواريخ وتسلل مسلحون من قطاع غزة إلى إسرائيل، في هجوم مفاجئ شنته حركة “حماس” صباح السبت، حسبما ما أفادت وكالة “سكاي نيوز عربية”.

وكانت الحركة أعلنت أنها تشن هجوما، أطلقت خلاله 5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل.

وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى أن الهجوم على إسرائيل خلف عددا من القتلى ومئات المصابين، وعددا غير معروف من الرهائن.

ورصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.

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‫13 تعليقات

  4. اللهم اعز فلسطين أرضا وشعبا اللهم أسدد خطاهم وبارك في جمعهم أستودعناك اللهم فلسطين ..

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  6. «وَلِتَطمَئِنَّ بِهِ قُلوبُكُم وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ »الله أكبر الله اكبر …

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  12. اللهم انصر اخواننا في فليسطين على الصهاينة المجرمين و رزق الدول الاسلامية بحكام لا يخفون سواك ويكونون اشذاء
    على الكفار و من يوليهم من المنافقين من الامة السلامية

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