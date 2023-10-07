قت.لى ومصابون ورهائن.. مسلحون فلسطينيون يتسللون برا وبحرا وجوا لإسرائيل

هبة بريس - وكالات

أطلقت مئات الصواريخ وتسلل مسلحون من قطاع غزة إلى إسرائيل، في هجوم مفاجئ شنته حركة “حماس” صباح السبت، حسبما ما أفادت وكالة “سكاي نيوز عربية”.

وكانت الحركة أعلنت أنها تشن هجوما، أطلقت خلاله 5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل.

وأشارت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إلى أن الهجوم على إسرائيل خلف عددا من القتلى ومئات المصابين، وعددا غير معروف من الرهائن.

ورصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جراء سقوط الصواريخ، كما ظهرت مبان اشتعلت بها النيران في عدد من مناطق إسرائيل، وسط فرار للسكان.

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