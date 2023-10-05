الحكومة تؤجل المصادقة على مرسوم “دعم السكن”.. وبايتاس: “السبب يتعلق بالأجندة”

هبة بريس - الرباط

قررت الحكومة تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، إلى المجلس الحكومي المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم تم تأجيله لسبب يتعلق بالأجندة.

وأضاف بايتاس قائلا في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت المجلس الحكومي “فبلاغ مجلس الحكومة المنعقد اليوم قلنا أنه ستتم المصادقة عليه في الاجتماع المقبل”، مسترسلا بالقول “نعي حجم انتظارات هذا القانون، على اعتبار أنه سيقدم مساعدات مباشرة للأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي.”.

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