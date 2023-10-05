هل سيحتضن ملعب الدار البيضاء نهائي مونديال 2030 ?

2023-10-05 / 13:01
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هبة بريس

كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الاجتماع الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، للإعلان عن تفاصيل تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، سيجرى يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري بمدينة الرباط.

وذكر لقجع خلال مروره على أمواج اذاعة “راديو مارس”، صباح يومه الخميس، أن “العائلة الكروية ممثلة في الفيفا بمختلف قاراتها أجمعت على أن الترشيح عام 2030 سيكون في المغرب وإسبانيا والبرتغال.. كما قلت 10 أيام أو أسبوع قبل هذا الحدث العالمي سيكون احتفال العائلة الكروية بالذكرى المئوية في الأوروغواي لأن كأس العالم الأولى انطلقت هناك في 1930”.

وأضاف لقجع، أن حفل الافتتاح الرسمي لكأس العالم 2030، سيكون في أحد بلدان التنظيم الثلاثي المشترك، مؤكدا أن المشاورات لا تزال مستمرة، ومتمنيا أن تسفر بخوض النهائي على أرضية الملعب الجديد بالدار البيضاء الذي “سيكون تاريخيا ان شاءالله”

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