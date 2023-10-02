Baby, Newborn, Hand, Pregnant, Sleeping

دراسة: تعدد الإنجاب يحمي النساء من الإصابة بالخرف

2023-10-02 / 13:13
0
هبة بريس - وكالات

أشارت دراسة جديدة إلى أن النساء اللواتي أنجبن عدة أطفال يمكن أن يكن في الواقع أقل عرضة للإصابة بالخرف.

وجاء هذا الاكتشاف بعد أن وجد الخبراء أن التعرض العالي لهرمون الأستروجين طوال حياة المرأة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى حصولها على دماغ أكثر صحة.

والنساء اللواتي لديهن “عمر إنجابي أطول”، أو اللاتي لديهن عدة أطفال، سوف يتعرضن بشكل أكبر لهذا الهرمون.

ووجد الباحثون أن هذا يرتبط على ما يبدو بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، المرتبطة بالضعف الإدراكي والخرف.

ووجدت دراسة منفصلة من عام 2021 أن النساء اللواتي تعرضن لكميات أعلى من هرمون الأستروجين لديهن كميات أكبر من المادة الرمادية في أدمغتهن.

والمادة الرمادية هي جزء رئيسي من الجهاز العصبي، وتشارك في الإدراك الحسي، مثل الرؤية والسمع والذاكرة والكلام واتخاذ القرار.

ووجد باحثون من كلية طب “وايل كورنيل” في نيويورك أنه مقابل كل سنة إضافية تتعرض فيها المرأة لهرمون الأستروجين في حياتها، يزداد متوسط حجم المادة الرمادية في مناطق معينة من الدماغ بنسبة 1 بالمئة.

ومع كل طفل إضافي تنجبه المرأة، يرتفع حجم المادة الرمادية بمعدل 2 بالمئة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كلب يقتحم مباراة في الدوري المكسيكي ويسرق الكرة

كلب يقتحم مباراة في الدوري المكسيكي ويسرق الكرة

2023-09-30 / 10:08
Photo of في المكسيك.. جريمة قت.ل كل 15 دقيقة

في المكسيك.. جريمة قت.ل كل 15 دقيقة

2023-09-26 / 12:20
Photo of “ما وجدته أبهرني”.. باحثة أمريكية تعبر عن إعجابها الشديد بسورة النحل

“ما وجدته أبهرني”.. باحثة أمريكية تعبر عن إعجابها الشديد…

2023-09-25 / 11:16
Photo of بعد 22 عاما في السجن.. يهرب يوم إطلاق سراحه

بعد 22 عاما في السجن.. يهرب يوم إطلاق سراحه

2023-09-23 / 12:05
Photo of دراسة: وظائف أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالخرف

دراسة: وظائف أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالخرف

2023-09-19 / 12:44
Photo of سيدة تفقد أطرافها الأربعة بعد “وجبة سمك

سيدة تفقد أطرافها الأربعة بعد “وجبة سمك

2023-09-18 / 13:45
Photo of خبير بالتكنولوجيا يحذر من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق “وباء مميت”

خبير بالتكنولوجيا يحذر من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق…

2023-09-11 / 22:05
Photo of ما حقيقة حاجة الجسم إلى لترين من الماء يوميا؟

ما حقيقة حاجة الجسم إلى لترين من الماء يوميا؟

2023-09-08 / 13:59
Photo of بريطانيا.. تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخدراته

بريطانيا.. تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخدراته

2023-09-08 / 10:33
Photo of دراسة: استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يؤخر نموهم العقلي

دراسة: استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يؤخر نموهم العقلي

2023-09-06 / 12:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق