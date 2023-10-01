Members of Turkish Police Special Forces secure the area near the Interior Ministry following a bomb attack in Ankara, on October 1, 2023, leaving two police officers injured. The interior ministry said on October 1, 2023, that two attackers arrived in a commercial vehicle around 9:30 am (0630 GMT) "in front of the entrance gate of the General Directorate of Security of our Ministry of the Interior, and carried out a bomb attack." (Photo by Adem ALTAN / AFP)

حزب العمال الكردستاني يتبنى هجوم أنقرة

2023-10-01 / 17:32
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هبة بريس _ وكالات

أعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية “إرهابيا”، مسؤوليته عن الهجوم الذي شهدته أنقرة، الأحد، وأسفر عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة، وفق فرانس برس ورويترز.

وذكر موقع “إيه. أن. أف نيوز” الإخباري، المقرب من حزب العمال الكردستاني، أن “عملا فدائيا نفذضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع لـ”كتيبة الخالدون”.

ونفذ شخصان، الأحد، هجوما بقنبلة أمام وزارة الداخلية وسط العاصمة، أنقرة، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.

والتفجير الذي وقع في بوليفارد أتاتورك هو الأول في أنقرة، منذ 2016، عندما هزت تركيا موجة هجمات دامية.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن المهاجمين خطفا مركبة وقتلا سائقها في مدينة قيصري على بعد 260 كيلومترا، جنوب شرقي أنقرة، ثم نفذا الهجوم بواسطتها. وأضاف أن أحد الشرطيين الجريحين أصيب بشظايا.

وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بمنع “الإرهابيين” من تحقيق “أهدافهم”

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