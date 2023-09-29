الغابون.. توجيه اتهامات بغسل الأموال لزوجة الرئيس المخلوع

2023-09-29 / 16:15
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هبة بريس - وكالات

أعلن المدعي العام الغابوني أندريه باتريك روبونات، أن زوجة الرئيس المخلوع علي بونغو سيلفيا، تواجه اتهامات بينها غسل الأموال.

ونشرت صحيفة “Gabon Media Time” رسالة فيديو صدر عن روبونات: “مثلت سيلفيا بونغو فالانتين، اليوم الخميس، 28 سبتمبر 2023، أمام قاضي التحقيق الذي وجه إليها اتهامات بغسل الأموال وحيازة بضائع مسروقة وتزوير وثائق واستعمالها”.

وأضاف أن زوجة الرئيس المخلوع وضعت تحت الإقامة الجبرية.

وأفادت وكالة “فرانس برس” في الأسبوع الماضي أن الابن الأكبر للرئيس الغابوني المخلوع، نور الدين بونغو فالنتين، وعدد من الأشخاص المقربين من الرئيس المخلوع تم احتجازهم في عاصمة البلاد ليبرفيل ووجهت إليهم اتهامات من بينها الفساد.

وأعلن الجيش في الغابون في 30 غشت الماضي حل المؤسسات الحكومية وإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها علي بونغو أونديمبا الذي كان يحتل منصب الرئيس منذ عام 2009.

ووعد الجيش فيما بعد بإنشاء تدريجي لمؤسسات انتقالية. وقال إن علي بونغو أونديمبا تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، لكن رئيس الغابون الانتقالي بريس أوليغ نغويما سمح للرئيس الموقوف في أوائل سبتمبر الجاري بالسفر إلى الخارج بسبب حالته الصحية. وقرر الرئيس المخلوع البقاء في بلاده وعرض خدماته على الحكومة الانتقالية.

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