فرنسا.. قت.يلان في حادث إطلاق نار جديد بمرسيليا

هبة بريس - وكالات

لقي رجلان مصرعهما وأصيب ثالث، مساء الخميس، في حادث إطلاق نار اندلع في الأحياء الشمالية لمدينة مرسيليا، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

وأشار الإعلام المحلي، نقلا عن مصدر في الشرطة، إلى أن “المشتبه به، الذي كان مسلحا ببندقية، لاذ بالفرار على متن سيارة”.

وتم العثور على سيارة محترقة بعد ذلك بقليل في حديقة ليست بعيدة عن مكان إطلاق النار. وفي هذه المرحلة، لا يمكن للسلطات التأكد من أن السيارة هي للجاني أو الجناة المحتملين، وفقا للمصادر ذاتها، التي أكدت أن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع.

ومنذ بداية العام، قُتل حوالي أربعين شخصا في ثاني أكبر مدينة في فرنسا، حيث يمثل تهريب المخدرات معضلة كبيرة. وهذا العدد يفوق جرائم القتل التي تم تسجيلها العام الماضي.

وأمام أزمة تهريب المخدرات في مرسيليا، أعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، منتصف غشت الماضي، عن إرسال وحدة أمنية خاصة (CRS 8) إلى مرسيليا، وهي الوحدة المتخصصة في مكافحة العنف في المناطق الحضرية.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس): “يتعين على الوحدة تنفيذ عمليات مستهدفة ضد تهريب المخدرات خلال الأيام المقبلة”.

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