الولايات المتحدة تسمح للمواطنين الإسرائيليين بالسفر إليها بدون تأشيرة

2023-09-27 / 19:50
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هبة بريس _ وكالات

انضمت إسرائيل إلى مجموعة مختارة من الدول التي يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة مسبقة وذلك اعتبارا من نهاية نونبر المقبل.

وسيتمكن الإسرائيليون بموجب هذا القرار الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا بدون تأشيرة بمجرد التسجيل في النظام الإلكتروني الأمريكي لترخيص السفر.

وبذلك تنظم إسرائيل الى قائمة صغيرة من 40 دولة معظمها أوروبية وآسيوية يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر بدون تأشيرات.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار وقال في بيان “لم يعد من يرغب في زيارة الولايات المتحدة بعد الآن في حاجة إلى الانتظار أشهرا للحصول على موعد التأشيرة”.

وأضاف أن هذا القرار يعد “شهادة إضافية على العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

ويأتي القرار بعد اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات أبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل في يوليوز الماضي وكان قيد الاختبار لعدة أشهر.

وتعهدت إسرائيل بسلسلة خطوات للامتثال لمطالب أميركية بمعاملتها جميع حاملي جوازات السفر الاميركية على قدم المساواة دون تمييز ضد اميركيين من أصول فلسطينية أو عربية أو من المسلمين

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