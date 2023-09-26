البرلمان المغربي

وفد برلماني يشارك في القمة العالمية الثانية للجان المستقبل

2023-09-26 / 13:05
0
هبة بريس

يشارك وفد من مجلس النواب المغربي في فعاليات القمة العالمية الثانية للجان المستقبل، والتي تعقد في مونتيفيديو- الأوروغواي، من 25 إلى 27 شتنبر الجاري.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه القمة تهدف إلى تعزيز دور البرلمانات في اتخاذ القرارات المستنيرة بالبيانات والتحليلات المستقبلية وتشجيعها على تطوير القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وكذا تطوير ودعم الحوار والتعاون بين البرلمانات في جميع أنحاء العالم حول قضايا المستقبل.

وأوضح البلاغ أن هذه القمة، التي يشارك فيها ممثلون عن البرلمانات من جميع دول العالم الى جانب خبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، تُركز على ثلاثة مواضيع، وهي الذكاء الاصطناعي والديمقراطية ، التحديات التي تعرفها الحوكمة العالمية في عالم متغير، والتنمية المستدامة في سياق التغيرات المناخية والازمات العالمية الاخرى.

ويتضمن جدول أعمال القمة، يضيف المصدر، سلسلة من الجلسات العامة والندوات وأوراش العمل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تسفر عن سلسلة من التوصيات الرامية إلى تشجيع البرلمانات على تطوير القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات في جميع أنحاء العالم حول قضايا المستقبل، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويضم الوفد البرلماني المغربي كلا من رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد غياث، رئيسا للوفد، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، والنائب البرلماني رشيد بوكطاية عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائبة حنان فطراكس، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.

وتجدر الإشارة الى أن فكرة لجان المستقبل بدأت في الظهور في أواخر القرن العشرين، عندما برز وعي البرلمانات بأهمية الابتكار والتفكير المستقبلي، إذ عقدت الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة سنة 2019 مؤتمرا حول مستقبل البرلمانات، دعا إلى إنشاء لجان مستقبلية في جميع البرلمانات.

كما عقدت سنة 2022 القمة العالمية الأولى للجان المستقبل في بروكسل- بلجيكا بمشاركة أزيد من 100 برلمان من جميع أنحاء العالم، وصدر عن القمة “إعلان بروكسل”، الذي دعا إلى تعزيز دور البرلمانات في مواجهة التحديات المستقبلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدين الهجوم الإرهابي على أفراد من القوات البحرينية

المغرب يدين الهجوم الإرهابي على أفراد من القوات البحرينية

2023-09-26 / 00:53

تعاون مغربي _ كاميروني في مجال النقل

2023-09-25 / 23:34
Photo of بنعيسى..الملك يؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية لمعاملاته

بنعيسى..الملك يؤمن بأن العالم يجب أن يجد صيغا توازنية…

2023-09-25 / 21:14
Photo of انعقاد الاجتماع الرابع للجنة برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال

انعقاد الاجتماع الرابع للجنة برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق…

2023-09-25 / 15:56
Photo of الدعوة إلى استلهام تجربة المغرب في نشر قيم الإسلام السمحة

الدعوة إلى استلهام تجربة المغرب في نشر قيم الإسلام…

2023-09-25 / 15:10
Photo of بعد تحويله إلى مشروع قانون.. “منح صفة مكفولي الأمة لأطفال الزلزال” على طاولة الحكومة

بعد تحويله إلى مشروع قانون.. “منح صفة مكفولي الأمة…

2023-09-25 / 12:39
Photo of بعد بيان الحزب حول “زلزال الحوز”.. اعمارة يعلن استقالته من “البيجيدي”

بعد بيان الحزب حول “زلزال الحوز”.. اعمارة يعلن استقالته…

2023-09-25 / 11:58
Photo of برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية غينيا بيساو

برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية غينيا…

2023-09-24 / 13:12
Photo of الملك: “متمنياتنا للشعب السعودي الطيب بمزيد التقدم والرفعة والازدهار”

الملك: “متمنياتنا للشعب السعودي الطيب بمزيد التقدم والرفعة والازدهار”

2023-09-23 / 12:17
Photo of المغرب يوقع اتفاقية قانون البحار المتعلقة بالتنوع البيولوجي

المغرب يوقع اتفاقية قانون البحار المتعلقة بالتنوع البيولوجي

2023-09-22 / 17:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق