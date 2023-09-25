البحرين تعلن م..قتل جنديين في هجوم قرب الحدود السعودية اليمنية

2023-09-25 / 20:48
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أعلنت البحرين، الإثنين، مقتل اثنين من جنودها المشاركين في الحرب في اليمن، ونسبت “العمل الإرهابي” إلى الحوثيين، في الوقت الذي تتكثّف محادثات السلام بين المتمرّدين اليمنيين والسعودية.

وتعدّ مملكة البحرين، المجاورة للمملكة العربية السعودية، عضواً في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعماً للحكومة اليمنية ضدّ المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

وبعدما كانت هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف السعودية متكرّرة منذ بداية الحرب، فقد توقفت في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي استأنفت فيه الرياض العلاقات الدبلوماسية مع إيران ودخلت في محادثات مع الحوثيين.

وقالت قوات دفاع البحرين في بيان إنّ “ضابطاً وفرداً… من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

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