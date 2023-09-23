اتحاد طنجة يحقق أول فوز له في البطولة هذا الموسم

هبة بريس -

فاز فريق إتحاد طنجة على ضيفه يوسفية برشيد بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم منافسات الدورة الرابعة من البطولة الوطنية الاحترافية (إنوي) لكرة القدم للقسم الأول.

وسجل هدفي إتحاد طنجة كل من الحاجي ماديك كين (د 62)، وإسماعيل خافي ( د 68 ض ج)، فيما وقع هدف يوسفية برشيد عبد العزيز الحمزاوي (د 40).

وعقب هذا الفوز، إرتقى إتحاد طنجة مؤقتا إلى المركز التاسع إلى جانب المغرب التطواني برصيد 4 نقاط، فيما ظل يوسفية برشيد في المركز الأخير بدون نقاط .

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