نتنياهو: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية بات قريبا

هبة بريس - وكالات

أعرب رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، عن اعتقاده بأن اتفاقا بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات مع السعودية بات قريبا.

وقال نتنياهو لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية الليلة الماضية “ربما سنحقق ذلك في النهاية، لأنه أمر منطقي، لكنني أعتقد أنه إذا اردنا اغتنام هذه الفرصة، فيتعين علينا أن نفعل ذلك في الأشهر المقبلة”.

ودارت على مدى الأشهر الماضية تكهنات حول ما إذا كانت السعودية يمكن أن تكون الدولة المقبلة في العالم العربي، التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.

يذكر أنه في سبتمبر 2020، كانت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بوساطة أمريكية.

وأعرب رئيس وزراء إسرائيل عن تفاؤله بشأن تحسن العلاقات الدبلوماسية.

وقال عن الاتفاق الإسرائيلي السعودي “أعتقد أننا نقترب من السلام، مع كل يوم يمر”.

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